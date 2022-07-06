أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022

شهدت أسعار الدواجن استقرار سعري خلال تعاملات اليوم بعد حالة من التقلبات السعرية استمرت لعدة أسابيع وبلغت فيها أسعار الدواجن أكثر من 45 جنيه للكيلو، وتراجعت خلال تعاملات اليوم إلى 33 و34 جنيها للكيلو في بورصة أسعار الدواجن التي تختلف سعرها من بورصة لأخرى ولكن بحدود طفيفة.

كما شهدت أسعار كرتونة البيض استقرار سعري بعد موجة من ارتفاع الأسعار استمرت عدة أسابيع بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

* أسعار الدواجن البيضاء 34 جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك بـ 40 جنيها.



*سجلت أسعار الدواجن ساسو 47 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك بـ52جنيها.

*سجلت أسعار الفراخ البلدي 35 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك بـ40 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

*تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و 6 جنيهات.

*سجل الكتكوت «ساسو» 5 إلى 6 جنيهات.

*وسعر الكتكوت البلدي عمر 3 يوم 3.25 جنيه.

*وسعر الكتكوت الساسو عمر 4.25 4.5 جنيه.

*وسعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

*وسعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه

* أما يتراوح سعر البانية بين 70 إلى 90 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار البيض ايضًا استقرار سعري، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 59 جنيها ويصل السعر للمستهلك 60 جنيهًا.

* بلغ سعر البيض الأحمر 63 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 67 جنيهًا.

*بلغ سعر البيض البلدي بين 70 إلى 75 جنيهًا للكرتونة.

*سجلت أسعار الفراخ الأمهات 27 جنيهًا للكيلو سعر البورصة.



أسعار البط اليوم

*سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 47 جنيهًا.

*ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 24 جنيهًا.

*سجل سعر كيلو البط المولار 32. 5 جنيه.



*بلغت القيمة الشرائية لفرخ البط المسكوفي 15 جنيهًا.

*سجل سعر فرخ البط الفرنساوي 7.5 جنيه للواحد.

*سعر بط بيور 12 جنيها.

*سعر سمان عمر 14 يوم بـ3.5 جنيه.

أسعار الرومي



*سجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 13 جنيهًا.

*كتكوت رومي برونزي 500 جرام عمر 45يوم 44جنيه

*سجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 50 جنيها.



* كتكوت رومي أسمرعمر يوم16.5جنيه

*كتكوت رومي بوم عمر شهر 17جنيه

*كتكوت رومي برونزي عمر يوم16.5جنيه