تستمر عمليات البحث بشكل يومي عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022، حيث نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها، عن حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة فى جميع مدن ومحافظات مصر، ونستعرضها لكم فى التقرير التالي.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-7-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الأربعاء 6-7-2022