الأربعاء 06 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-7-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
ads

تستمر عمليات البحث بشكل يومي عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022، حيث نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها، عن حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة فى جميع مدن ومحافظات مصر، ونستعرضها لكم فى التقرير التالي.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-7-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود  نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

حالة الطقس غدًا.. ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على القاهرة والسواحل الشمالية

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس في عيد الأضحى 2022

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الأربعاء 6-7-2022

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3625
الإسكندرية3224
وادى النطرون2624
طنطا3625
شبين الكوم3625
دمنهور3424
بلطيم3123
مرسى مطروح2923
السلوم3224
سيوة3622
بورسعيد3125
دمياط3024
الزقازيق3625
المنصورة3524
الإسماعيلية3723
السويس3624
العريش3324
رفح3223
رأس سدر3826
نخل3518
نوبيع3725
طابا3524
سانت كاترين3217
الطور3926
شرم الشيخ3828
الغردقة3928
مرسى علم3726
الفيوم3625
بني سويف3725
المنيا3824
أسيوط3924
سوهاج3925
قنا4025
الأقصر4127
أسوان4128
إدفو4127
أبوسمبل4227
الوادى الجديد4125
شلاتين3928
أبورماد3827
حلايب3529
رأس حدربة3328
الطقس درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الطقس اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العبث بعقول المصريين

الأكثر قراءة

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

سعر الدولار اليوم الاربعاء 6-7-2022 فى بنوك مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 6-7-2022 فى البنوك المصرية

الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022 للقطاع العام والخاص والبنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى السلام الدولى.. الصينى

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

محمد المعموري

ثورة 30 يونيو.. وملحمة 3 يوليو

مؤمن المحمدي

الجهادى

جمال رشدي

ناتو شرق أوسطى

جلال حمام

كلمات نبيلة.. فى أيام فضيلة

صفوت البياضي

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الناعم

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم