DMC تعرض مجمع حلقات «يحيى وكنوز».. تعرف على المواعيد

أعلنت مجموعة قنوات DMC، عرض مجمع حلقات مسلسل الأنيميشن "يحيى وكنوز"، وذلك من السبت إلى الخميس، وهو من تأليف محمد عدلي، وإخراج محمد عيد.

وتعرض قناة DMC دراما المسلسل يوميًا الساعة 1:45 ظهرًا، بينما يُعرض على قناة DMC فقط الساعة 5:30 مساءً والإعادة الساعة 10:00 صباحًا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من نجوم الفن فى مصر على رأسهم الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد العوضي، والفنان عصام السقا، والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ياسر جلال، وسامى مغاوري، والأطفال التى تجسد شخصية "يحيى وكنوز".