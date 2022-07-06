الأربعاء 06 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعاء اليوم السابع من ذى الحجة 1443

دعاء اليوم السابع
دعاء اليوم السابع من ذى الحجة
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تعد الـ10 ليالى الأولى من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يهتم المسلمون فيها بالتقرب إلى الله بالدعاء وهو من أحب العبادات لله، ويزداد البحث طوال العشر الأوائل من ذي الحجة عن الأدعية سواء التي تتعلق بأمور الدين أو الدنيا، ومع مرور 6 أيام من الأيام المباركة في شهر ذي للحجة تعرض الدستور لقرائها في السطور التالية دعاء اليوم السابع من ذي الحجة 1443.


دعاء اليوم السابع من ذي الحجة 1443

حثنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - على التقرب إلى الله في الأيام المباركة من شهر ذي الحجة ومن أهم وسائل التقرب إلى الله هي الدعاء، ومن دعاء اليوم السابع من ذي الحجة 2022:

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واحفظ لي دنياي التي في معاشي واحفظ لي آخرتي التي فيها معادي.

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اللهم إني في اليوم السابع من ذي الحجة أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به عبدك أجبته وإذا استجارك به أجرته أن تغفر ذنبي.

اللهم اسألك بفضل هذه الأيام المباركة أن تشفي مرضانا وترحم موتانا وتقبل أفعالنا وترفع مناصبنا ولا تتركها تنتهي حتى ترضى عنا.

اللهم إني في اليوم السابع من ذي الحجة اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله أوله وآخره ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم أنت المتقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، أسالك من كل خير سألك به عبدك ونبيك محمد واستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.

اللهم إنني ظلمت نفسي كثيرا ، وما من أحد يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي  وارحمني.

أسألك يالله أن تبعد عنا عذاب النار، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير.

بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء اعطاني ربي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئًا.

ومن دعاء اليوم السابع من ذي الحجة   بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي. بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

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ذي الحجة ال10 الاوائل من ذي الحجة دعاء اليوم السابع من ذي الحجة 1443 اليوم السابع من ذي الحجة الأيام المباركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العبث بعقول المصريين

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