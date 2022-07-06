الأربعاء 06 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

7 ذى الحجة.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6-7-2022 وموعد أذان الفجر والمغرب

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمين فى مصر عن مواقيت الصلاة بشكل يومي، خاصة مع بداية شهر ذي الحجة 1443، حيث ينتظر عدد كبير من المسلمين فى مصر وفى الوطن العربي موعد أذان الفجر لبدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وموعد أذان المغرب للأفطار، ونستعرض لكم فى هذا التقرير مواقيت الصلاة خلال اليوم حيث تشمل مواعيد الصلوات الخمس (الفجر - الظهر - العصر- المغرب - العشاء) فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

 

جدول مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 ذي الحجة

المحافظةالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة3:14 ص11:59 ص3:35 م7:01 م8:33 م
الإسكندرية3:13 ص12:04 م3:43 م7:08 م8:42 م
الإسماعيلية3:07 ص11:55 ص3:32 م6:58 م8:31 م
شرم الشيخ3:11 ص11:47 ص3:18 م6:44 م8:12 م
أسوان3:27 ص11:53 ص3:16 م6:44 م8:09 م

دعاء اليوم السادس من ذى الحجة 1443 وأفضل الأعمال النبوية لهذه الأيام

مواقيت الصلاة في القاهرة 

موعد صلاة الفجر 3:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 35: 3 م

موعد صلاة المغرب 07:00 م

موعد صلاة العشاء 8:33 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 3:43 م

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:43 م.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في المنصورة

موعد صلاة الفجر 3:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:37 م

موعد صلاة المغرب 07:02 م

موعد صلاة العشاء 8:37 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في قنا

موعد صلاة الفجر 3:22 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 3:19 م

وقت صلاة المغرب 6:46 م

وقت صلاة العشاء 8:13 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في أسوان

موعد صلاة الفجر 3:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 03:12 م

موعد صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 8:05 م

الصلاة مواقيت الصلاة مواعيد الصلوات الخمس موعد أذان الفجر مواقيت الصلاة في القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العبث بعقول المصريين

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