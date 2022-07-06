7 ذى الحجة.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6-7-2022 وموعد أذان الفجر والمغرب

يبحث المسلمين فى مصر عن مواقيت الصلاة بشكل يومي، خاصة مع بداية شهر ذي الحجة 1443، حيث ينتظر عدد كبير من المسلمين فى مصر وفى الوطن العربي موعد أذان الفجر لبدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وموعد أذان المغرب للأفطار، ونستعرض لكم فى هذا التقرير مواقيت الصلاة خلال اليوم حيث تشمل مواعيد الصلوات الخمس (الفجر - الظهر - العصر- المغرب - العشاء) فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

جدول مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 ذي الحجة

المحافظة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء القاهرة 3:14 ص 11:59 ص 3:35 م 7:01 م 8:33 م الإسكندرية 3:13 ص 12:04 م 3:43 م 7:08 م 8:42 م الإسماعيلية 3:07 ص 11:55 ص 3:32 م 6:58 م 8:31 م شرم الشيخ 3:11 ص 11:47 ص 3:18 م 6:44 م 8:12 م أسوان 3:27 ص 11:53 ص 3:16 م 6:44 م 8:09 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 35: 3 م

موعد صلاة المغرب 07:00 م

موعد صلاة العشاء 8:33 م

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 3:43 م

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:43 م.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في المنصورة

موعد صلاة الفجر 3:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:37 م

موعد صلاة المغرب 07:02 م

موعد صلاة العشاء 8:37 م

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في قنا

موعد صلاة الفجر 3:22 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 3:19 م

وقت صلاة المغرب 6:46 م

وقت صلاة العشاء 8:13 م

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في أسوان

موعد صلاة الفجر 3:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 03:12 م

موعد صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 8:05 م