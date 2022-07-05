الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق محل مأكولات فى القليوبية

أرشيفية
أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق اندلع بمحل للمأكولات السورية بشارع الساحة دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمحل للمأكولات السورية بشارع الساحة دائرة قسم شرطة قليوب.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق، منعا لنشوبه مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية قليوب سيارات الإطفاء محافظة القليوبية

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