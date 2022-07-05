الثلاثاء 05 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ضياء رشوان يعلن إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات للحوار الوطنى

جريدة الدستور
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قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن ما دار فى الجلسة الأولى للحوار الوطنى كان مثالًا حيًا لما يمكن أن يكون عليه الحوار الوطنى، حيث كان الجميع على قدر المسئولية والالتزام.
وأضاف ضياء رشوان، أن الحوار أسفر عن أمرين مهمين، الوثيقة الأولى هى إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى واللجان والفعاليات المتفرعة منه.

وأشار إلى أنه كان هناك توافق بها، وأنه لم يحدث اختلاف واحد حول بند واحد عليها وتضم ١٩ مادة، وأنه تم إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات للحوار الوطنى.

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