السفير الفرنسى: نسعى لتعزيز التبادل التجارى وضخ استثمارات فى المشاريع المصرية

قال مارك باريتى، سفير فرنسا بالقاهرة، إن بلاده تتمنى كل فرص النجاح للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

وأشار السفير الفرنسى، فى لقاء مع عدد محدود من الصحفيين بمناسبة العيد القومى لفرنسا، الذى يوافق الـ٢٤ من الشهر الجارى، إلى التنسيق بين القاهرة وباريس، فيما يخص الإعداد للمؤتمر.

ونوه «باريتى» إلى أنه التقى مؤخرًا رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وتم تناول الموضوعات المتعلقة بالبيئة من بين المجالات الأخرى للتعاون، كما التقى الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وتمت مناقشة المهام الموكلة إليه، إلى جانب الاتصالات المنتظمة مع وزارتى الخارجية والبيئة المصريتين.

وأوضح أن بلاده تأمل فى أن تنجح الرئاسة المصرية فى تحقيق أهداف المؤتمر، والمتمثلة فى العمل على تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها خلال النسخ الماضية لمؤتمر المناخ.

ولفت إلى أن الرئاسة المصرية تسعى لمقاربة شاملة لأزمة المناخ وتحقيق هدف تقليل الانبعاثات والآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتكيف معها، مع العمل على الجوانب التمويلية المتعلقة بالحد من آثار التغيرات المناخية.

وعن التعاون بين مصر وفرنسا، قال السفير الفرنسى: «إن هناك مزيدًا من التعاون الاقتصادى مع مصر، خاصة أننا نركز على بعض المجالات كالنقل والمياه، وقطاع الطاقة، خاصة الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، وكذلك الحفاظ على البيئة بصفة عامة»، مشيرًا إلى وجود شركتين فرنسيتين مهتمتين بإجراءات صناعية لتنظيف قناة السويس من مخلفات البواخر التى تتسبب فى التلوث.

وأكد الرغبة فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، موضحًا أن الصادرات الفرنسية لمصر تبلغ حاليًا ٢ مليار يورو، فيما تقدر الصادرات المصرية إلى فرنسا بـ٨٠٠ مليون يورو.

وأضاف: «بالنسبة لفرنسا، نحن نحتاج لتنويع الصادرات ونحتاج لمزيد من الشركات للتعاون مع مصر، ولذا نعمل مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر لجذب المزيد من الشركات الفرنسية إليها».

ورحب السفير الفرنسى بخطة الحكومة المصرية للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، لتعظيم مشاركة القطاع الخاص، لأن ذلك يمكن أن يدفع بمزيد من الاستثمارات الفرنسية، موضحًا أن الشركات الفرنسية موجودة فى السوق المصرية بحجم أعمال يتجاوز ٥ مليارات يورو.

وعن قضية سد النهضة، قال «باريتى»: «ما نسعى لتحقيقه هو أن تتم استعادة المفاوضات من أجل الوصول مع الجانب الإثيوبى، وبقية الأطراف المعنية بسد النهضة، إلى حل يكون مرضيًا للجانب المصرى، لأن مصر تعرب عن قلقها بخصوص أمنها المائى».

وعن التعاون بين البلدين فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال السفير الفرنسى إن مصر تقوم بدور مهم فى هذا المجال، ونجحت منذ عام ٢٠١٦ فى منع خروج أى مركب أو قارب للهجرة غير الشرعية من شواطئها.

وأشار إلى أن بلاده تتعاون مع مصر فى ذلك المجال، ومستعدة لمزيد من التعاون، وأن هناك برنامجًا مع الاتحاد الأوروبى، بميزانية تقدر بـ١٠٠ مليون يورو، لدعم الحكومة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعن الأزمة الليبية، قال السفير الفرنسى بالقاهرة إن التعاون والتنسيق بين بلاده ومصر بخصوص هذا الملف وثيق للغاية، لأن استقرار ليبيا يعد أمرًا أساسيًا للبلدين.

وأكد أن هناك مشاورات منتظمة للغاية بين الجانبين المصرى والفرنسى بخصوص الشأن الليبى، مذكرًا بأن المبعوث الخاص الفرنسى للشئون الليبية زار مصر بشكل منتظم، وأجرى العديد من المشاورات مع الجانب المصرى.

كما أكد أن بلاده تثمن الجهود المصرية فيما يتعلق بالأزمة الليبية، خاصة أنها استضافت العديد من الجلسات الليبية الليبية، مشددًا على وجود رغبة مشتركة فرنسية مصرية من أجل تحقيق الاستقرار فى ليبيا، ورؤية تقوم على عدد من الأهداف، وتتضمن تأسيس أو وضع نظام سياسى موحد فى ليبيا، مع العمل من أجل استعادة الهدوء والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وشدد السفير الفرنسى على أن فرنسا ومصر تسعيان من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى ليبيا، بالنظر إلى مردوده على استقرار المنطقة، مضيفًا أن ذلك ستكون له انعكاساته على الاستقرار الإقليمى.