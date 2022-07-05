مخرج الروائع.. «الدستور» تحيي ذكرى ميلاد يحيى العلمي
تحل اليوم 5 يوليو ذكرى ميلاد المخرج الكبير يحيى العلمي الـ81، أحد أبرز مخرجى جيله، ويعد من رواد الإخراج فى مصر.
اسمه الحقيقى هو محمد يحيى العلمى عبد الرؤوف العلمي، ولد في 5 يوليو 1941 في الزقازيق، وبدأ عمله في السينما والتلفزيون بعد تخرجه من كلية الحقوق في بداية الستينيات.
شكل مع المخرجين محمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ نجوم الجيل الثاني من مخرجي التلفزيون المصري في بداياته الأولى، بعد الجيل الأول الذي تكون من الراحلين نور الدمرداش وحمادة عبد الوهاب ويوسف مرزوق.
أخرج العلمي نحو ثلاثين فيلما أبرزها "خائفة من شيء ما" و"طائر الليل الحزين" و"تزوير في أوراق رسمية" و"الحب أيضا يموت" بطولة صلاح ذو الفقار.
من أهم أعماله التلفزيونية مسلسل رأفت الهجان وقدم العلمي عدد من الأعمال الخالدة فى ذاكرة السينما والدراما، وتحيي «الدستور» ذكرى ميلاد المخرج الراحل.
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