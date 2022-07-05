الثلاثاء 05 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة مسئولين بارزين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

محكمة
محكمة
ads

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة مسئولين بارزين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على خلفية اتهامهما باختلاس مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه من جهة عملهما، وتزوير أوراق للتغطية على هذه المبالغ التي تم اختلاسها، إلى جلسة 20 يوليو لبدء المرافعات.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهما بصفتهما موظفين عموميين ومن مأموري التحصيل مسئولا خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إتاحة النيل لكل المصريين حق دستوري

الأكثر قراءة

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

بالاسم.. بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

موعد أول أيام عيد الأضحى 2022.. وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص

إعرف نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

محمد المعموري

ثورة 30 يونيو.. وملحمة 3 يوليو

مؤمن المحمدي

الجهادى

جمال رشدي

ناتو شرق أوسطى

جلال حمام

كلمات نبيلة.. فى أيام فضيلة

صفوت البياضي

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الناعم

حسين دعسة

برغم عجز توريد الالتزامات الدولية: الملك عبدالله الثاني :.. أزمة اللاجئين واقعا يوميا لا يمكن تجاهله

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم