تأجيل محاكمة مسئولين بارزين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة مسئولين بارزين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على خلفية اتهامهما باختلاس مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه من جهة عملهما، وتزوير أوراق للتغطية على هذه المبالغ التي تم اختلاسها، إلى جلسة 20 يوليو لبدء المرافعات.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهما بصفتهما موظفين عموميين ومن مأموري التحصيل مسئولا خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.