الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات الإسكندرية تعاقب لص الجمرك بالسجن 5 سنوات

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الثلاثاء، حكمًا يقضي بمعاقبة ماجد سعد بالسجن 5 سنوات للمتهم (ك.ا.ي) عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي في الجمرك.

صدر الحكم برئاسة محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة وعضوية المستشار وائل محمد بعيص والمستشار أحمد أحمد محمود وسكرتير الجنايات.

تعود أحداث القضية رقم 3335 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من المجنى عليهما بقيام المتهم بسرقتهما أثناء تواجدهم بالشقة محل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك أنه عقب تواجد المجنى عليهما كل من "م.م.ا" طالبة و"ا.م.ح" مدخلة بيانات بالشقة محل سكنهم سمعوا صوت حركة داخل الشقة فتبين لهم وجود المتهم "ك.ا.ى" ملثما وبحوزته سلاح أبيض سكين وهدّدهما بالإيذاء ثم قام بالاستيلاء على حافظة نقود بها 400 جنيه وهاتفين محمولين وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.

بالاسكندرية قسم شرطة مجني عليه مدير امن الإسكندرية جنايات الإسكندرية

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