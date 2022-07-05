الثلاثاء 05 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التحويل بين المدارس 2022 الحكومية والخاصة والتجريبية في المحافظات

طارق شوقي
طارق شوقي
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يبحث أولياء الأمور عن رابط التحويل بين المدارس بين المحافظات بعد ان انتهت المهلة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لتقديم المدارس بكافة محافظات الجمهورية والتي استمرت شهر كامل حتى نهاية يونيو الماضي، إذ أكدت التعليم على إتاحة رابط تحويل المدارس بين المحافظات والذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي - إعدادي - ثانوي»، وزادت عمليات البحث هذه الفترة عن رابط التحويل بين المدارس بين المحافظات ، حتى تصدرت معدلات البحث عن جوجل.

رابط التحويل بين المدارس 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن  التحويل الالكتروني بين المدارس وخصصت رابط تحويل المدارس  لكل محافظة على حدة وتنشر الدستور في التقرير التالي  رابط تحويل المدارس بين المحافظات للعام الدراس المقبل 2022-2023 وهي كالتالي : 

رابط تحويل المدارس الخاص بمحافظة القاهرة من هنا.

رابط تحويل المدارس الخاص بمحافظة الجيزة من هنا.

وحددت رابط خاص  بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية الرسمية (التجريبي) 2021-2022 عبر الرابط التالي من هنا.

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رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد 2022 وجدول التدريبات للترقيات

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2022 برقم الجلوس والاسم

شروط التحويل بين المدارس 2022

حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط لقبول طلب التحويل، وهي أن منع  التحويل لأكثر من إدارة داخل المحافظة الواحدة، التقديم الورقي لطلبات التحويل إذا كان التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، وغير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومي أو خاصة إلى تجريبي لغات، أو  التحويل من مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الأوراق المطلوبة لـ تحويل المدارس وهي كالتالي: 

-4 استمارات تحويل بين المدارس  على أن يتم ملء تلك البيانات بالتواصل مع شؤون الطلاب بعد موافقة مدير المدرسة على طلب التحويل المقدم من ولي الأمر.

-حوالة بريدية والقيام بختمها من داخل شؤون الطلبة.

- حصول ولي الأمر على موافقة المدرسة المحول لها.

- يقوم ولي الأمر بتسلم الملف الخاص بالطالب  وبيان النجاح، وأوراق الامتحانات الخاصة به.

-إنشاء ملف جديد خاص بالطالب المحول إلى المدرسة.

رابط التحويل بين المدارس الحكومية 2023 إلكترونيا بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

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وائل لطفي

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