الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام فى مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية بالأخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية.