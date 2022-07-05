الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من نظيره القبرصى لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس القبرصي عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التنسيق تجاه عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون المتميزة مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابي، مؤكداً تطلع مصر إلى الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، وكذلك في مجال الطاقة، وذلك على نحو يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم تجديد التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

كما تم بحث سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.