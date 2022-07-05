رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس بالجيزة 2022

مع انتهاء فترة التقديم للصف الأول الابتدائي زاد البحث عن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس بالجيزة 2022، والتي أتاحتها محافظة الجيزة حتى منتصف أغسطس المقبل نزولًا على رغبات أولياء الأمور في تحويل أبنائهم من مدرسة لأخرى، وفقًا لاعتبارات القرب من المربع السكني وغيرها من الأعتبارات التي تخص أسرة الطلاب.

رابط التحويل بين المدارس بالجيزة 2022

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس بالجيزة 2022 مؤكدة على ضرورة التحويل عن طريق الموقع الالكتروني فقط.

خصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس بالجيزة 2022، ويمكن لأولياء الأمور تقديم طلب التحويل من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس بالجيزة 2022 من هنا.

-ملئ استمارة طلب تحويل.

-تأكد من صحة البيانات المسجلة والتي تكون على مسئولية ولي الأمر.

-قم بالضغط على «طباعة طلب التحويل» إذا كان ولي الأمر قدم بالفعل.

-يرفق مع الاستمارة بعد طباعتها صورة بطاقة ولي الأمر بشرط أن تكون سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال يومي عمل، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة لأى سبب.

التحويل بين المدارس 2022 في الجيزة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على مد فترة التحويلات بين المدارس في المحافظة حتى 15 أغسطس المقبل، ووضعت مديرية التربية والتعليم بعض الشروط والقواعد الخاصة بطلب التحويل، ومنها أن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفي حالة وجود أي تعديل يجب الاتجاه إلى الإدارة المطلوب التحويل إليها.

وأشارت، إلى أن النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب، وفي حالة قبول طلب التحويل يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، وعلى ولي الأمر استكمال جميع إجراءات طلب التحويل خلال أسبوع واحد فقط من إعلان نتيجة القبول بالمدرسة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.