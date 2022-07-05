حكومى وخاص وبنوك.. إجازة عيد الأضحى 2022 رسميًا
ازدادت معدلات البحث عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 لكل من القطاع الحكومي والخاص، وكذلك البنوك وفقا لقرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة القوى العاملة.
إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الحكومي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة عيد الأضحى 2022 رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
اليوم
التاريخ
اجازة شهر يوليو 2022
الجمعة
8 يوليو 2022
وقفة العيد
السبت
9 يوليو 2022
أول أيام العيد الكبير 2022
الأحد
10 يوليو 2022
ثاني أيام العيد الكبير 2022
الاثنين
11 يوليو 2022
ثالث أيام العيد الكبير 2022
الثلاثاء
12 يوليو 2022
رابع أيام العيد الكبير 2022
الأربعاء
13 يوليو 2022
خامس أيام العيد الكبير 2022
الخميس
14 يوليو 2022
سادس أيام العيد الكبير 2022
الجمعة
15 يوليو 2022
سابع أيام العيد الكبير 2022
إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص
أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن يمنح العاملون المخاطبون بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتباراً من السبت الموافق 9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443 .
اليوم
التاريخ
إجازة شهر يوليو 2022
السبت
9 يوليو 2022
أول أيام العيد الكبير 2022
الأحد
10 يوليو 2022
ثاني أيام العيد الكبير 2022
الاثنين
11 يوليو 2022
ثالث أيام العيد الكبير 2022
الثلاثاء
12 يوليو 2022
رابع أيام العيد الكبير 2022
الأربعاء
13 يوليو 2022
خامس أيام العيد الكبير 2022
الخميس
14 يوليو 2022
سادس أيام العيد الكبير 2022
إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك
قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022.
اليوم
التاريخ
اجازة شهر يوليو 2022
الجمعة
8 يوليو 2022
وقفة العيد
السبت
9 يوليو 2022
أول أيام العيد الكبير 2022
الأحد
10 يوليو 2022
ثاني أيام العيد الكبير 2022
الاثنين
11 يوليو 2022
ثالث أيام العيد الكبير 2022
الثلاثاء
12 يوليو 2022
رابع أيام العيد الكبير 2022
الأربعاء
13 يوليو 2022
خامس أيام العيد الكبير 2022
الخميس
14 يوليو 2022
سادس أيام العيد الكبير 2022
الجمعة
15 يوليو 2022
سابع أيام العيد الكبير 2022