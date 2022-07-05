الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حكومى وخاص وبنوك.. إجازة عيد الأضحى 2022 رسميًا

عيد الاضحى
عيد الاضحى
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ازدادت معدلات البحث عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 لكل من القطاع الحكومي والخاص، وكذلك البنوك وفقا لقرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة القوى العاملة.

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الحكومي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة عيد الأضحى 2022 رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

اليوم

التاريخ

اجازة شهر يوليو 2022

الجمعة

8 يوليو 2022

وقفة العيد

السبت

9 يوليو 2022

أول أيام العيد الكبير 2022

الأحد

10 يوليو 2022

ثاني أيام العيد الكبير 2022

الاثنين

11 يوليو 2022

ثالث أيام العيد الكبير 2022

الثلاثاء

12 يوليو 2022

رابع أيام العيد الكبير 2022

الأربعاء

13 يوليو 2022

خامس أيام العيد الكبير 2022

الخميس

14 يوليو 2022

سادس أيام العيد الكبير 2022

الجمعة

15 يوليو 2022

سابع أيام العيد الكبير 2022

 

txt

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس في عيد الأضحى 2022

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أيام إجازة امتحانات الثانوية العامة 2022 في عيد الأضحى

 

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

 

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن يمنح العاملون المخاطبون بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية  مدفوعة الأجر اعتباراً من السبت  الموافق 9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك  للعام الهجري 1443 .

اليوم

التاريخ

إجازة شهر يوليو 2022

السبت

9 يوليو 2022

أول أيام العيد الكبير 2022

الأحد

10 يوليو 2022

ثاني أيام العيد الكبير 2022

الاثنين

11 يوليو 2022

ثالث أيام العيد الكبير 2022

الثلاثاء

12 يوليو 2022

رابع أيام العيد الكبير 2022

الأربعاء

13 يوليو 2022

خامس أيام العيد الكبير 2022

الخميس

14 يوليو 2022

سادس أيام العيد الكبير 2022

 

إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك

 

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022.

اليوم

التاريخ

اجازة شهر يوليو 2022

الجمعة

8 يوليو 2022

وقفة العيد

السبت

9 يوليو 2022

أول أيام العيد الكبير 2022

الأحد

10 يوليو 2022

ثاني أيام العيد الكبير 2022

الاثنين

11 يوليو 2022

ثالث أيام العيد الكبير 2022

الثلاثاء

12 يوليو 2022

رابع أيام العيد الكبير 2022

الأربعاء

13 يوليو 2022

خامس أيام العيد الكبير 2022

الخميس

14 يوليو 2022

سادس أيام العيد الكبير 2022

الجمعة

15 يوليو 2022

سابع أيام العيد الكبير 2022

إجازة عيد الأضحى عيد الأضحى 2022 اجازة عيد الاضحى 2022 إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الحكومي اجازة عيد الاضحى 2022 للقطاع الخاص اجازة عيد الاضحى 2022 للبنوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

إتاحة النيل لكل المصريين حق دستوري

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