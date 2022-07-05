حكومى وخاص وبنوك.. إجازة عيد الأضحى 2022 رسميًا

ازدادت معدلات البحث عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 لكل من القطاع الحكومي والخاص، وكذلك البنوك وفقا لقرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة القوى العاملة.

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الحكومي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة عيد الأضحى 2022 رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

اليوم التاريخ اجازة شهر يوليو 2022 الجمعة 8 يوليو 2022 وقفة العيد السبت 9 يوليو 2022 أول أيام العيد الكبير 2022 الأحد 10 يوليو 2022 ثاني أيام العيد الكبير 2022 الاثنين 11 يوليو 2022 ثالث أيام العيد الكبير 2022 الثلاثاء 12 يوليو 2022 رابع أيام العيد الكبير 2022 الأربعاء 13 يوليو 2022 خامس أيام العيد الكبير 2022 الخميس 14 يوليو 2022 سادس أيام العيد الكبير 2022 الجمعة 15 يوليو 2022 سابع أيام العيد الكبير 2022

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن يمنح العاملون المخاطبون بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتباراً من السبت الموافق 9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443 .

اليوم التاريخ إجازة شهر يوليو 2022 السبت 9 يوليو 2022 أول أيام العيد الكبير 2022 الأحد 10 يوليو 2022 ثاني أيام العيد الكبير 2022 الاثنين 11 يوليو 2022 ثالث أيام العيد الكبير 2022 الثلاثاء 12 يوليو 2022 رابع أيام العيد الكبير 2022 الأربعاء 13 يوليو 2022 خامس أيام العيد الكبير 2022 الخميس 14 يوليو 2022 سادس أيام العيد الكبير 2022

إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022.