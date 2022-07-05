الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بحضور إمام وطبيب شرعى.. إعدام المتهم بقتل صديقه فى الإسكندرية

إعدام
إعدام
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نفذت مصلحة السجون، حكم إعدام سجين متورط في قتل صديقه السوري داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، وذلك بحضور عضو من النيابة العامة، وقيادات السجن، وطبيب شرعي وأحد الأئمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة؛ تمهيدًا لتسلميها لأسرته لدفنها.

وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر من عام 2011 عندما تلقى مأمور قسم شرطة الدخيلة، بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل إحدى الشقق السكنية في شارع السلام بمنطقة الهانوفيل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن الشقة تقع في الطابق الثاني، وبها جثة «عبد القادر مصطفى»، عامل وسوري الجنسية.

وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه ومسجى على وجهه بغرفة نومه مكمم الفم ومعصوب العينين، وبمناظرة الجثة تبين إصابته بجرح ذبحي من الناحية اليمنى وآخر بالبطن، ما أدى إلى خروج أحشائه، وبفحص أطرافه تبين وجود جروح قطعية بالإصابع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن مرتكب الواقعة عاملا وصديق المجني علىه ويدعي «مصطفي جلال ضاحي»، ومقيم بمنطقة الدخلية وذلك بغرض السرقة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه قتل المجني عليه لعلمه بأنه يحتفظ بأموال في شقته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدامه.

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