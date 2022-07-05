الإعدام شنقا لشقيقين قتلا شابا فى الغربية

قضت محكمة جنايات طنطا بالإعدام شنقا لشقيقين وبراءة والدتهما؛ لقيامهم باستدراج شاب وقتله قبل حفل زفافه بيومين، بسبب خلافات سابقة.



وتم معاقبة كل من أمين محمود عبد الوهاب وشقيقه "محمد"، بالإعدام شنقا لقتلهما المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بتحريض من والدتهما بسبب خلافات سابقة بينهم.



وقال محمد البليهي، المستشار القانوني ومحامي المجني عليه، إن المتهمين نشبت بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة، وقامت والدة المتهمين بالتحريض على قتل المجني عليه، فأعدوا العدة واستدرجوه وما أن ظفروا به حتي سددوا له طعنات قاتلة أودت بحياته.