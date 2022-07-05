الثلاثاء 05 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحرى عن طالبة روّجت شائعة خطف فى المقطم

نيابة
نيابة
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أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الثلاثاء، حجز طالبة، بتهمة ترويج حادثة اختطاف طفلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على ذمة التحريات.

وقالت الفتاة أمام النيابة إنها لم تقصد ترويج شائعات أو بث الذعر ولكن قصدت توعية المواطنين دون استبيان حقيقة الواقعة، التي سمعت عنها من المحيطين، ولم تشهدها بعينها.

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله من ادعاءات على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باختطاف أحد الأطفال حال سيره رفقة والدته بمنطقة المقطم. 

تعود الواقعة عقب رصد تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً الادعاء باختطاف أحد الأطفال حال سيره رفقة والدته بمنطقة المقطم من قبل مجهولين مستخدمين سيارة "ملاكى" ولاذوا بالفرار. 

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وعدم تلقى الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بذات المضمون وقد أمكن تحديد القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها قررت عدم مشاهدتها أى وقائع مماثلة وأنها قامت بترويج تلك الشائعة لتوعية المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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وائل لطفي

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