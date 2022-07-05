الثلاثاء 05 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع أستاذة بجامعة قناة السويس وزوجها بشرم الشيخ

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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لقيت أستاذة جامعية بجامعة قناة السويس وزوجها مصرعهما أثناء عودتهما من شهر العسل بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. 

كان اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم أ ع 3448 قرب مدينة أبو رديس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع "عمرو عريبة" ابن محافظة الإسماعيلية مدير التحركات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وزوجته الدكتورة فاطمة ممدوح، المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية كلية التجارة بجامعة قناة السويس. 

كان المتوفى احتفل بزواجه في نهاية شهر يونيو الماضي في إحدى القاعات في مدينة الإسماعيلية وسط حضور أقاربه وأصدقائه، وسافر الشاب وزوجته إلي مدينة شرم الشيخ لقضاء فترة إجازته خلال الأسبوع الماضي، وتعرضت السيارة للانقلاب أثناء عودته من الأجازة قرب مدينة أبورديس. 

ومن جانبها نعت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور على الصفحة الإعلامية للجامعة وفاة الدكتورة وزوجها. 

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