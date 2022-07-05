إصابة رئيس محكمة فى الفيوم بانقلاب سيارته

أصيب رئيس محكمة في الفيوم في حادث مرور أعلى الطريق الدائري الأوسطي بسبب انقلاب سيارته نتيجة لاختلال عجلة القيادة بيده في نطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطى أمام نزلة الفيوم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي اتجاه مدينة 6 أكتوبر تقل المستشار "محمد. ك. أ"، 45 سنة، رئيس محكمة بالفيوم، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد.

وأفاد التقرير الطبي المبدئي بإصابته بخلع بالكتف الأيسر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.