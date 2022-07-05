ماس كهربائى وراء مصرع طفل فى كرداسة

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النار بعقار في كرداسة، ما أسفر عن مصرع طفل، وإصابة والدته بحروق، وعدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار سكني في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع طفل وإصابة والدته.

تم الاستماع لأقوال المقيمين بالعقار، وأكدت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران، دون وجود شبهة جنائية.

حرر المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.