إصابة 4 أشخاص في حادث سير على طريق العريش

استقبل مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء، 4 حالات إصابة تم نقلهم من موقع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الدولي بشمال سيناء.



حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق "العريش القنطرة شرق" بنطاق مناطق المزار والتلول.



أسفر الحادث عن إصابة "وردة. ا. ع" 56 سنة، باشتباه كسر بالفقرات وكسر بالقدم اليسرى، و"عمر .ح.ع" 17 سنة، بشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالعين اليسرى، و"أشرقت. ح. ع" 12 سنة، باشتباه كسر بالترقوة اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، و"هانم. ا. ع" 48 سنة، بجرح قطعي بالجبهة حوالي 4 سم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفي بئر العبد، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.