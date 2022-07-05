المشدد 7 سنوات لعامل قتل شابا في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد زين علي، بالسجن المشدد 7 أعوام لعامل وبراءة والدته وشقيقته في تهمة قتل شاب، بقرية الصماصمة، مركز نجع حمادي.



تعود أحداث القضية إلى نوفمبر من عام 2021، عندما تم ضبط "و.ح.ك"، 21 عامًا، ووالدته، وشقيقته، مقيمين بقرية الصماصمة في نجع حمادي، بتهمة قتل شاب والتعدي عليه وطعنه بآلة حادة (سكين).

أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي قضت بالسجن المشدد للمتهم الأول 7 سنوات، وبراءة والدته وشقيقته في القضية التي حملت رقم 23440 لعام 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3724 لعام 2021 كلي قنا.