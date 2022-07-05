أسرة سيدة سقطت من الطابق السابع في السلام تتهم الزوج بقتلها

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة سيدة سقطت من الطابق السابع من شقتها السكنية، واتهام آسرتها للزوج بالزج بها والتخلص منها بسبب خلافات عائلية.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغًا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السابع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «دينا م خ» في العقد الرابع من العمر.

بالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في أماكن متفرقة من الجسم ونزيف خارجي وبسؤال أسرتها اتهمت الزوج بدفعها من الطابق السابع.



تم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة عمل تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وباستدعاء الزوج أنكر الاتهام.