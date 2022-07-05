إحالة المتهم بقتل والدته فى السلام للجنايات

قرر فهد مجدى مدير نيابة شرق القاهرة إحالة المتهم بقتل والدته بسبب خلافات أسرية بينهم بمنطقة السلام إلى محكمة الجنايات.



وتابع المتهم في اعترافاته، أنه طلب من والدته إرسال شقيقته إلى بلدتهم لكي تعيش هناك بعيدا عن القاهرة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب والدته، وفي يوم الواقعة تشاجر مع المجني عليها وتطور الأمر إلى قيامه بفك حزام بنطاله وخنقها به حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده.



وتابع أنه بعد وفاة والدته وضع الجثة في جوال، واتصل بأحد أصدقائه أخبره خلالها بأنه تخلص من والدته ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة خنقها بعد مشادة كلامية معه، قائلا: «خنقها وحطها في شوال تحت سرير لمدة 3 أيام وبعدها اتصلت بصاحبي».



البداية كانت عندما تلقى المقدم أيمن فؤاد رئيس مباحث السلام، بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بمصرع سيدة على يد نجلها، في ظروف غامضة، على الفور انتقل رجال مباحث إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهم وأخطرت جهات التحقيق التي تولت متابعة القضية.