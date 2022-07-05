تحقيقات موسعة فى مصرع شخص بحريق شقة ببدر

فتحت نيابة الشروق وبدر اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع شخص وإصابة آخر بعد سقوط أحدهم من عقار نتيجة لحريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعمارات الأوقاف في مدينة بدر، بسبب انفجار أسطوانة بوتجاز.



وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث، وكلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة وتفريغها، كما طالبت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عن الحريق متوفي ومصاب ونقلوا إلى المستشفى ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وتم تحرير محضر بالواقعة.