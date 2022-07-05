الثلاثاء 05 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مراهق فى مشاجرة مع جاره بالشرقية

جريدة الدستور
ads

لقي طفل مراهق مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه جراء تعرضه لدفعة من جانب أحد جيرانه في مشاجرة بعزبة المنشية منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوفاة طفل في مشاجرة داخل عزبة المنشية بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وفاة الطفل جلال ع ج، 15 سنة، مقيم في عزبة المنشية التابعة لمركز شرطة منيا القمح؛ وذلك إثر نشوب مشادة بينه وبين طفل يصغره بسبب اللعب في العزبة وتعديه بالضرب على الطفل، وحين جاء خال الطفل ليُعاتب جلال سقط الأخير فور دفع خال الصغير له وقد فارق الحياة.

جرى ضبط المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إتاحة النيل لكل المصريين حق دستوري

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

بوابة التعليم الفني| نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس 2022

بالاسم.. بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

انطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى بعد قليل (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

ناتو شرق اوسطي

جلال حمام

كلمات نبيلة.. فى أيام فضيلة

صفوت البياضي

تحذير من السيء إلى الأسوأ

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الناعم

حسين دعسة

برغم عجز توريد الالتزامات الدولية: الملك عبدالله الثاني :.. أزمة اللاجئين واقعا يوميا لا يمكن تجاهله

محمود خليل

الأنصارية الحديدية.. نسيبة بنت كعب

منى رجب

بسنت حميدة.. أيقونة التفوق

كريم فرغلى

المشاهير ليسوا ملائكة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل