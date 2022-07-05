السجن 15 عاما لعاطل يتاجر فى الحشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاما للمتهم بالاتجار في المخدرات.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2030 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



كشفت تحريات الرائد فتحي عبد العاطي، معاون مباحث قسم شرطة كرموز، بأن تحرياته السرية والتي أكدتها مراقبة للمتهم "ع. س. ع" عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار فانتقل إلى محل مسكنه فابصره ممسكا في يده حقيبة وفض ما بداخلها تبين أنها تحوي على 120 طربة حشيش ولفافتين لمخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي.



وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.