الثلاثاء 05 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز راكب 24 ساعة لتهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالمطار

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حجز راكب مصري 24 ساعة على ذمة التحريات؛ لاتهامه بتهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، والمرصعة بالأحجار الكريمة.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على رُكاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف حسن مختار، رئيس القسم المُعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه تم ضبط كمية المشغولات الذهبية بعضها مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة - الألماس- عبارة عن خواتم ودبل وانسيالات و سلاسل ودلايات بلغ عددها ٣٧ واحدة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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