حبس 9 عاطلين روجوا المخدرات فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط 9 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.



تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 9 عاطلين بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها، بحوزتهم سلاح ناري وعدد من الطلقات من ذات العيار، و270 جراما من مخدر الهيروين، و15 جراما من مخدر البودر، و35 جراما من مخدر الحشيش، و120 جراما من مخدر الشادو، و110 جرامات من مخدر البانجو، 28 جراما من مخدر الأستروكس.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.