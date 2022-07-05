إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على محور كلابشة بأسوان

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين، اليوم الأربعاء، على طريق محور كلابشة بمحافظة أسوان.



تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق محور كلابشة الرابط بين الطريق الصحراوى الغربى والزراعى الشرقى بنطاق مركز كوم أمبو، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص فى الحادث.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذى وقع نتيجة تصادم سيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.