الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على «صحراوي أسيوط»

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 اتجاه محافظة أسيوط.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطريق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص ووجود متوفين ومصابين، وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوقوع مصادمة بين سيارة نقل بمقطورة تحمل رقم ع ل ا 4389 وسيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص على الطريق ومصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين من مستقليها.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات إدارة تأمين الطريق وسيارات الإسعاف من النقاط والمتمركزات الموجودة على الطريق الصحراوى وتم نقل الجثامين الأربعة إلى مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى للعلاج.

وعلى جانب آخر، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث على الطريق الصحراوى، وتم التحفظ على السيارتين محل حادث التصادم، وجار انتداب المهندس الفني من إدارة المرور لعمل فحص وإعداد تقرير فني حول أسباب الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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