الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى سقوط سيارة بترعة بأسيوط

جريدة الدستور
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لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث سقوط سيارة ملاكي فى ترعة على الطريق الدائرى وصلة كمين الطرق، بحي غرب محافظة أسيوط.

على الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث بقسم أول أسيوط، وسيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وتم استخراج السيارة وانتشال جثة المتوفى، ونقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كان ورد إخطار أمنى إلى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة ملاكي فى ترعة زراعية على الطريق الدائرى وصلة كمين الطرق، بحي غرب محافظة أسيوط، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "ى ط د 2537"، على الطريق الدائرى وصله كمين الطرق، بحي غرب محافظة أسيوط، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخر.

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفي من مياه الترعة نقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بأسيوط، تحت تصرف النيابة، واستخراج المصاب وتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

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