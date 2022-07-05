الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام لحوم فاسدة داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بالجيزة

جريدة الدستور
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أمرت النيابة العامة فى الجيزة بإعدام كمية من اللحوم تم ضبطها بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بعدما ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى. 

وضبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، كمية من اللحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

توصلت تحريات رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لمنتجات مجهولة المصدر، لطرحها للبيع، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من اللحوم، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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