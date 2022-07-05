استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والجونة بالغردقة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والجونة المقرر لها اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز، والتي تقام بالغردقة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرق أمنية لتأمين المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والجماهير وطاقم التحكيم.

ويرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الجديد ريكاردو سواريز، فى التجهيز البدني لمباراة الجونة فى ظل ضغط المباريات المتلاحم للفريق محلياً، وهي الأزمة التي تحدث عنها سواريز في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلى الجمعة، من أجل تقديمه لوسائل الإعلام، وأكد خلاله المدرب الجديد أن تلاحم المباريات بهذا الشكل سيحرمه من تقديم كرة جيدة وأن كان قد شدد على رغبته في تحسّن الأداء تدريجياً وعلاج الأخطاء التى شاهدها في المباريات الماضية.