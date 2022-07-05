الثلاثاء 05 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والجونة بالغردقة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والجونة المقرر لها اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز، والتي تقام بالغردقة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرق أمنية لتأمين المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والجماهير وطاقم التحكيم. 

ويرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الجديد ريكاردو سواريز، فى التجهيز البدني لمباراة الجونة فى ظل ضغط المباريات المتلاحم للفريق محلياً، وهي الأزمة التي تحدث عنها سواريز في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلى الجمعة، من أجل تقديمه لوسائل الإعلام، وأكد خلاله المدرب الجديد أن تلاحم المباريات بهذا الشكل سيحرمه من تقديم كرة جيدة وأن كان قد شدد على رغبته في تحسّن الأداء تدريجياً وعلاج الأخطاء التى شاهدها في المباريات الماضية.

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