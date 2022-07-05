«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس.. درجات الحرارة الثلاثاء 5 يوليو 2022

يكثر البحث خلال هذه الساعات عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء الخامس من يوليو 2022، خاصة في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وصيام ملايين المسلمين التسع أيام من ذي الحجة وصعوبة الصوم مع موجة الحرارة السائدة هذه الأيام، وفي وقت سابق حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس التي تسيطر عليها درجة الحرارة هذه الأيام بسبب المنخفض الهندي الجنوبي الذي يضرب البلاد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

وفي تحذيرها أوضحت الأرصاد أن امتداد منخفض الهند الموسمي على كافة الأنحاء، مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة لتسجل 41 جنوب البلاد والذي يمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المحتمل أن يستمر لليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

هيئة الأرصاد تحذر السائقين من الشبورة المائية الكثيفة

وفي تحذيرها، قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة صباح الثلاثاء 5 يوليو 2022، وحذر خبراء الأرصاد من تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وتكاثفها في شرق القاهرة والوجه البحرى والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وناشدت الأرصاد قائدى السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة عند القيادة لانخفاض الرؤية خلال الساعات الأولى من الصباح حتى 6 صباحا لصعوبة الرؤية حرصا على سلامة المارة والركاب والتقليل من الحوادث.

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

واتساقًا مع هذا فقد أعلن خبراء الأرصاد استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث تصل إلى 80% خلال ساعات الليل، وتُسجل 30% نهارا، مما يتسبب في شعور المواطنين بتعاظم ارتفاع درجة الحرارة، حيث تسجل الرطوبة على السواحل الشمالية 85% ليلا على السواحل الشمالية، و55% نهارا.

وجاءت نسب الرطوبة في مناطق مصر في الثلاثاء الخامس من يوليو كالآتي:

تسجل الرطوبة على محافظات جنوب سيناء 45% ليلا و25% نهارا.

وتسجل 45% ليلا على محافظات شمال الصعيد، و25% نهارا.

وتسجل 30% ليلا على محافظات جنوب الصعيد، و15% نهارا.

درجات الحرارة الثلاثاء 5 يوليو 2022 في القاهرة وبعض المحافظات

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة الطقس خاصة مع تقدم امتداد منخفض الهند الموسمى حيث تزداد نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية وتزدادالحرارة على جنوب الصعيد.

فيما أكد خبراء الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدى إلى رفع درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية عن المعلنة في النشرة الجوي وهو ما يعني زيادة الإحساس بالحرارة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 يوليو في مختلف المحافظات

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا الثلاثاء 5 يوليو 2022 على القاهرة الكبرى 36 درجة خلال ساعات النهار و24 درجة ليلا، وتسجل درجة الحرارة على الإسكندرية ومطروح 30 درجة مئوية نهارا، و23 درجة ليلا، فيما تشتد درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 41 درجة نهارا، 27 درجة ليلا، ونظرًا لانتظام عدد كبير من الموظفين في هذه الأوقات من ذروة الحرارة فقد ناشد خبراء الأرصاد المواطنين عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس لأنها تزيد من الإحساس بالحرارة، وارتداء أغطية الرأس فى الشارع وارتداء الملابس القطنية بألوان فاتحة وتناول المشروبات الباردة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

القاهرة والوجه البحرى 38- 24

السواحل الشمالية 34- 23

جنوب سيناء 41- 27

شمال الصعيد 40- 24

جنوب الصعيد 42- 27