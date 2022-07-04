«كلية اللغات والترجمة» جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. برامج دراسية مميزة تجمع بين الدراسة النظرية والدراسة المعملية

• تعاون مع عدد من المدارس والشركات والمؤسسات لتدريب الطلاب على ممارسة تخصصاتهم خلال فترة الدراسة الجامعية

• برنامج للتدريب الميداني مع الجهات والمؤسسات المعنيّة للطلاب الذين على وشك التخرج

• الدكتور أشرف حيدر: 10 أقسام علمية تمنح درجة الليسانس في اللغات والترجمة.. واستحداث برنامج اللغة الروسية والترجمة



تعد كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكولوجيا من الكليات الرائدة في مجالها بين كليات اللغات، فقد تأسست تزامنًا مع القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقرر التخطيط لافتتاح كلية اللغات والترجمة للاضطلاع بمهمة إعداد المترجم المتميز القادر على التعامل مع التطورات التقنية السريعة، عن طريق برامج دراسية تجمع بين الدراسة النظرية والدراسة المعملية في معامل اللغات والمعامل المتعددة الأغراض، التي توفر للطلاب قدرًا من التدريب المكثف على الترجمة الفورية والتتبعية، في الوقت نفسه الذي تُطَوَّر فيه إمكاناته اللغوية في الكتابة والقراءة والتحدث، مما يفتح له مجالات لا حصر لها في سوق العمل الداخلي والخارجي، وفق توجيهات خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا.

وقال الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تضم الكلية عشرة أقسام علمية تمنح درجة الليسانس في اللغات والترجمة وهي تعادل درجة الليسانس التي تمنحها كليات الآداب والألسن التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية، وهي :برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة، وبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة، وبرنامج اللغة الألمانية والترجمة، وبرنامج اللغة الإيطالية والترجمة، وبرنامج اللغة الإسبانية والترجمة، وبرنامج اللغة التركية والترجمة، وبرنامج اللغة الصينية والترجمة، وبرنامج اللغة اليابانية والترجمة، وبرنامج اللغة العربية وآدابها، وبرنامج اللغة اليونانية الحديثة والترجمة.



وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه تم استحداث برنامج اللغة الروسية والترجمة مؤخرًا، وسيبدأ العمل به في العام الأكاديمي القادم 2022/ 2023، ليصل عدد الأقسام إلى أحد عشر قسمًا، لافتا إلى أن كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هي صاحبة السبق بين جميع جامعات الجمهورية في إنشاء قسم للغة الروسيّة والترجمة، ولا يخفى أهمية هذه اللغة والإقبال على دراستها في الفترة الراهنة، حيث صارت من اللغات المهمة والمطلوبة بشدة في سوق العمل في قطاعات السياحة والتجارة والصناعة التي شهدتها السنوات الأخيرة مع تنامي المشروعات الإستراتيجية التي تربط بين مصر وروسيا.

فيما أكد الدكتور حسين إبراهيم مرسى، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم افتتاح الدراسات العليا بالكلية في هذا العام الجامعي 2021/ 2022؛ حيث تمّ افتتاح برنامج الماجستير ببرامج اللغات: الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، في ثلاثة تخصصات هي: اللغة، والأدب، والترجمة، وتمنح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بناء على اقتراح مجلس الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصص بنظام المقررات وتقديم بحث (الرسالة) في تخصصات البرنامج المختلفة، ويوضح في الشهادة التخصص وعنوان البحث.

وأوضح عميد الكلية، أن ما تتميز به كلية اللغات والترجمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجود عدد من مدرسي اللغة الأجانب في برامج: اللغة الألمانية حيث يوجد مدرسة لغة من النمسا، واللغة الصينية؛ حيث يوجد عدد من مدرسي اللغة من الصين، واللغة اليابانية؛ حيث يوجد مدرس لغة من اليابان، واللغة الإسبانية؛ حيث يوجد مدرس لغة من المكسيك، كما استحدثت الكلية في لوائحها الجديدة المعدّلة برنامج التدريب الميداني مع الجهات والمؤسسات المعنيّة للطلاب الذين على وشك التخرج؛ حيث يعد التدريب الميداني جسرًا عابرًا من الحقل الدراسي إلى التأهيل الوظيفي؛ ذلك أنه نوع من التدريب الوظيفي الذي يؤهل الطالب للحاق بسوق العمل؛ لأنه يكسب المتدرّب خبرة محدودة، تجعله مؤهلا للحصول على وظيفة في مؤهله الجامعي.

وأشار د. حسين مرسى إلى تعاون كلية اللغات والترجمة ببرامجها العلمية المختلفة مع عدد من المدارس، والشركات، والمؤسسات لتدريب الطلاب على ممارسة تخصصاتهم خلال فترة الدراسة الجامعية تحت إشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب، قائلا: "لعلّ الاحتكاك بسوق العمل خلال فترة الدراسة الأكاديمية مما يكسب الطالب عدة مهارات، مثل: التعلم الذاتي، والعمل الجماعي، والمشاركة الاجتماعية، كما يجعله متحمّلا للمسئولية وسط التعامل مع الزملاء، كما يتطلب منه ذلك الدقة والسرعة في إنجاز العمل المطلوب، ومحاولة معالجة المشاكل، واحترام المواعيد، والالتزام الوظيفي، ويكون التدريب في فترة الإجازة الصيفية، أو خلال العام الدراسي من خلال الأنشطة الصفيّة، والأعمال الفصليّة".

وتقوم كلية اللغات والترجمة بعدد من الأنشطة الثقافية في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منها عمل أيام ثقافية، واستضافة عدد من الشخصيات المجتمعية المهمة، والمشاركة في اليوم التوظيفي للطلاب الذين على وشك التخرج، ومن هذه الفعاليات على سبيل المثال: استضافت كلية اللغات والترجمة الكاتب النمساوي والفنان المسرحي الكبير مارتين بودارار حيث قدّم ندوة لطلاب قسم اللغة الألمانيّة بعنوان (قراءات نقدية في الأدب النمساوي، حقبة فينيا نموذجًا)، وقد تحدّث فيها عن الحضارة والثقافة النمساويّة في مرآة أدب فينيا، وتفاعل معه الطلاب بالقسم، وطرحوا أسئلتهم على الضيف وأجابهم عليها، كما نظمت كلية اللغات والترجمة بالتعاون مع شركة نفرت ورشة عمل عن: تقنيات ترجمة الشاشة Subtitle حيث استقبلت كلا من: أ. محمد عبد الوهاب مدير الشركة، وأ. مشيرة إسماعيل مسئولة السياحة بالشركة، وأ. منة الله ياسر الفرماوي مدربة برامج وتقنيات الترجمة، والتي قدمت ورشة العمل، وقد تفاعل معها الطلاب، واستضاف قسم اللغة اليابانية بالكلية وفد المؤسسة اليابانية المكون من: نائب المؤسسة، والمستشار التعليمي، ومسئولة الاتفاقيات بالمؤسسة.