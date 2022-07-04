الثلاثاء 05 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بقتل الطالب «مينا» فى الشرقية

المتهمين
المتهمين
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالشرقية، من كشف غموض العثور على جثمان طالب مقتولا داخل إحدى الترع، بناحية مركز ديرب نجم.


تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ديرب نجم بعثور عدد من الأهالى على جثة الطالب مينا أمير فهيم 19 عاما، طالب بكلية التجارة ومقيم بمدينة السنبلاوين، وملقى بإحدى الترع بطريق السنبلاوين- ديرب نجم، ومتبلغ باختفائه هو و-التوك توك- الخاص بوالده، والذى خرج ليعمل عليه مينا وغلق هاتفه.


تم التحفظ على الجثة واستدعاء أسرته التى تعرفت على الجثة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الزقازيق للعرض على الطب الشرعي، وتم إخطار النيابة لمواصلة التحقيقات الموسعة لسرعة ضبط وتحديد المتورط فى الحادث.


وقد نجحت مباحث الشرقية وضباط مباحث السنبلاوين، التوصل إلى المتهمين، وتم إلقاء القبض عليهم بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات، بقيام شخص باستدراجه المجني عليه من أمام كوبرى المعداوى بمدينة السنبلاوين بحجة توصيله إلى إحدى القرى المجاورة.

وما إن وصل بالقرب من إحدى القرى التابعة لمركز ديرب نجم كان فى انتظاره المتهم الثانى، وتخلصا من المجنى عليه وإلقاء جثته داخل الترعة، واستولا على التوكتوك الخاص به والهاتف المحمول ولاذوا بالفرار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إتاحة النيل لكل المصريين حق دستوري

الأكثر قراءة

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني| نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأنصارية الحديدية.. نسيبة بنت كعب

منى رجب

بسنت حميدة.. أيقونة التفوق

كريم فرغلى

المشاهير ليسوا ملائكة

ماجد حبته

ستينية استقلال الجزائر

حسين دعسة

تحقيقات حادثة الكلورين في العقبة: قوة الأجهزة الأمنية والثقة والمستقبل

رشا عبدالمنعم

الحب فى زمن الكوليرا

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

إبراهيم داود

الشيخ إمام.. صاحب «مصر يامّا يا بهية» الذى لا يعرفه أحد

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء بايدن وتهديدات أمنية.. ما التحديات التي تنتظر «يائير لابيد»؟

اعتزال "نفتالي بينيت" السياسة.. كيف سيؤثر على اليمين الإسرائيلي؟

كيف اعترض الجيش الإسرائيلى هجوم مُسيّرات حزب الله على «كاريش»؟