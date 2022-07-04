ضبط المتهمين بقتل الطالب «مينا» فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالشرقية، من كشف غموض العثور على جثمان طالب مقتولا داخل إحدى الترع، بناحية مركز ديرب نجم.



تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ديرب نجم بعثور عدد من الأهالى على جثة الطالب مينا أمير فهيم 19 عاما، طالب بكلية التجارة ومقيم بمدينة السنبلاوين، وملقى بإحدى الترع بطريق السنبلاوين- ديرب نجم، ومتبلغ باختفائه هو و-التوك توك- الخاص بوالده، والذى خرج ليعمل عليه مينا وغلق هاتفه.



تم التحفظ على الجثة واستدعاء أسرته التى تعرفت على الجثة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الزقازيق للعرض على الطب الشرعي، وتم إخطار النيابة لمواصلة التحقيقات الموسعة لسرعة ضبط وتحديد المتورط فى الحادث.



وقد نجحت مباحث الشرقية وضباط مباحث السنبلاوين، التوصل إلى المتهمين، وتم إلقاء القبض عليهم بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات، بقيام شخص باستدراجه المجني عليه من أمام كوبرى المعداوى بمدينة السنبلاوين بحجة توصيله إلى إحدى القرى المجاورة.

وما إن وصل بالقرب من إحدى القرى التابعة لمركز ديرب نجم كان فى انتظاره المتهم الثانى، وتخلصا من المجنى عليه وإلقاء جثته داخل الترعة، واستولا على التوكتوك الخاص به والهاتف المحمول ولاذوا بالفرار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.