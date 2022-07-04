مصطفى لبيب.. صوت القوات المسلحة الذى يتميز بالقوة والحسم الممزوجة بالفخر

دومًا ما تفرز القوات المسلحة كوادر ذات نجاح باهر بمختلف التخصصات، تلك الكوادر تم تأهيلها وإعدادها لتكون نماذج للنجاح يوما بعد يوم.

وفى هذا الإطار نجد أن القوات المسلحة أفرزت نخبة من كوادر التعليق الصوتى، فبالأمس القريب وخلال افتتاح محطة عدلى منصور التبادلية تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان شرايين الأمل من إنتاج إدارة الشئون المعنوية.

تحدث عن ما تم إنجازه وتطويره في مجال النقل وكان التعليق الصوتي بصوت المقدم مصطفى لبيب مذيع القوات المسلحة الذي يتميز صوته بالقوة والحسم الممزوجة بالفخر والعزة بما يتم على أرض الوطن من انجازات؛ كما يتميز بمرونة الانتقال من أداء إلى آخر بأداء متقن يجذب المستمع إليه.

و فى نفس اليوم تمت إذاعة خبر سفر بعثة حج القوات المسلحه إلى الأراضي المقدسك وقد لمس صوته القلوب من خلال أدائه العذب والذي استهله بكلمات بالغة الآثر "طال الانتظار وازداد الشوق والحنين الى الأراضي المقدسه وبفارغ الصبر ودعوات صادقة من القلب استقبل حجاج بيت الله الحرام دعوة المولى عز وجل لزيارة الحرم المكي ومسجد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فرقت الأعين وذرفت عشقًا وتسارعت دقات القلب وتسارعت الخطى".

فالقوات المسلحة دائمًا ما تفرز لنا النقاط المضيئة فى مختلف المجالات.