ضياء رشوان يدعو ممثلى الصحافة والإعلام لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى غدًا

دعا الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ممثلى الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، غدًا الثلاثاء الموافق 5 يوليو الحالي في الساعة 1 ظهرًا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تأكيدًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار.

وأكد رشوان أن حضور ممثلي الصحافة والإعلام دون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.