الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

ريحة الورق.. الظهور الأول للباكستانى المحب للسينما المصرية محمد خان

محمد خان
محمد خان
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سنة ١٩٧٠ نشر الناقد سامى السلامونى تحقيقًا بالكواكب بعنوان «نظرة من لندن إلى الفيلم المصرى»، وتحدث فيه عن أول كتاب بالإنجليزية عن السينما المصرية، ويلفت النظر إلى كاتبه الشاب الباكستانى المحب لمصر والمغرم بالسينما المصرية، ويقول السلامونى داخل التحقيق الذى نُشر على صفحتين بالنص: عندما يصدر فى لندن كتاب بالإنجليزية بعنوان «مقدمة إلى السينما المصرية».. ويهدى مؤلفه الكتاب فى كلمتين صغيرتين: «إلى القاهرة».. يصبح واضحًا قدر الحب الذى يحمله لبلادنا.. وقدر الرفق الذى سيعامل به سينما لا نرضى عنها نحن أنفسنا فى القاهرة.. ولكن فى لندن.. حيث نحتاج إلى كلمة حب وحيدة.. تصبح للكتاب قيمته الكبرى!.. والواقع أن «محمد خان» ذلك الشاب الباكستانى الذى يدرس السينما الآن ويمارسها فى لندن لم يكن ليستطيع أن ينسى القاهرة وهو الذى عاش فيها طويلًا.. وأحب السينما أيضًا وحاول أن يتعلمها.. وحاول أن ينفق نقوده القليلة ليشترى أفلامًا خامًا ويصحب شابًا مصريًا آخر مجنونًا بالسينما.. هو سعيد شيمى.. الذى لن يترك القاهرة وسيبقى ليصنع بموهبته الأكيدة شيئًا مهمًا مع كل جيل السينمائيين الشبان الذين تحملهم سنوات المستقبل القريبة جدًا.. ويحملون أيضًا مستقبلًا أفضل لأفلامنا يجعل منها بالقطع شيئًا آخر أكثر قربًا من وجه الحياة المصرية الحقيقى.. ووجه الإنسان المصرى الحى والمتحرك يوميًا بالفعل فى شوارعنا.. وليس إنسان الكباريه الذى لم يتعامل الفيلم المصرى مع غيره حتى الآن!!

انتهى كلام السلامونى، واستمر خان فى خدمة معشوقته السينما ليخرج أول فيلم له بعد نشر هذا الموضوع بثمانى سنوات وهو فيلم «ضربة شمس»، وكان مدير التصوير هو نفس الشاب صديقه الذى تحدث عنه السلامونى فى الموضوع، واسمه سعيد شيمى.

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