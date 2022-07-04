انطلاق الحوار الوطنى باجتماع مجلس الأمناء.. غدًا

وجّه الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، الدعوة إلى أعضاء مجلس أمناء الحوار لعقد جلسته الأولى، الواحدة ظهر الثلاثاء، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار ستبدأ فى الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

وقال المنسق العام، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، التى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها، ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ثم يعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار، والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأضاف، أنه تأكيدًا لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، مشددًا على أن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولًا للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.

وقال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، إن الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى سيعقد اليوم، من المتوقع أن يكون اجتماعًا تأسيسيًا، يحدد بشكل صريح وواضح دور المجلس وملامحه فى مسألة الحوار، وجدول الأعمال بالنسبة للحوار كله.

وتعهد النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب ومجلس أمناء الحوار الوطنى، بأن تضم جلسات الحوار كل الآراء المؤيدة والمعارضة، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء هو المسئول عن إدارة الحوار الوطنى بشكل حيادى.

واختتم «الشرقاوى» بقوله: «نتمنى أن يكون الحوار الوطنى إيجابيًا، وسنعمل على إنجاحه بكل الطرق، ومناقشة كل القضايا المهمة خلال جلساته».