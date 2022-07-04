القوات المسلحة تستقبل بطلة الذهب بسنت حميدة بالورود (صور)

استقبلت القوات المسلحة، مساء الاثنين، اللاعبة بسنت محمد عوض حميدة، ابنة المؤسسة الرياضية العسكرية فور وصولها إلى أرض الوطن، وذلك عقب مشاركتها بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022" بالجزائر وتحقيقها إنجازا تاريخيا في رياضة ألعاب القوى بحصولها على الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر عدو فى زمن 11:10 ثانية، إضافة إلى ذهبية سباق 200 متر عدو في زمن 22:47 ثانية كأول عداءة مصرية تحقق ذلك الإنجاز.

لحظة استقبال بسنت حميدة بالورود

وشاركت القوات المسلحة بعدد 46 لاعبًا ولاعبة من أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة ضمن البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022" بمختلف الألعاب، وحققوا 22 ميدالية بواقع 7 ميدالية ذهبية و6 فضية و9 برونزية حتى الآن.

يأتي ذلك نتيجة لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الملائم؛ لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري، وفي إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين، وتوفير الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لرفع علم مصر عاليًا خفاقًا.