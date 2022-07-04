الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب فى المطرية لـ 13 أغسطس

محكمة
محكمة
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أجلت الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، أولى جلسات محاكمة سائق متهم بقتل شاب بطعنة نافذة في القلب؛ لمعاتبته بالتحرش بشقيقته، لـ 13 أغسطس؛ لمرافعة دفاع المتهم وحضور شاهد الإثبات في القضية.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهم" ماهر. س" في القضية رقم 22527 /291 لسنة 2021 جنايات المطرية والمقيدة برقم 5064 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، تهمة قتل المجني عليه "محمد. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه وعلى إثر خلافات بينهما ضمر في نفسه قتل المجني عليه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به.

أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم قابل المجني عليه في الشارع يوم الواقعة، وبادره بطعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض "مطواة" أعدها لارتكاب الجريمة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وتركه غارقًا ولاذ بالفرار.

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