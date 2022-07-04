رئيس الوزراء البريطاني: نحتاج للنظر في بدائل لإخراج الحبوب من أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه سيتعين النظر في مسارات بديلة لإخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا إذا لم يتسن استخدام مضيق البوسفور في تركيا لنقلها.



وأضاف جونسون مخاطبا البرلمان: "الأتراك لا غنى عنهم على الإطلاق لحل هذه المشكلة. إنهم يبذلون قصارى جهدهم... يعتمد الأمر على موافقة الروس على السماح لتلك الحبوب بالخروج".



وتابع "سيتعين علينا بشكل متزايد النظر في وسائل بديلة لنقل تلك الحبوب من أوكرانيا إذا لم نتمكن من استخدام الطريق البحري، إذا كنا لا نستطيع استخدام مضيق البوسفور".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الجمعة الماضي، إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنسبة 43% على أساس سنوي إلى 1.41 مليون طن في يونيو، مما يسلط الضوء على الأضرار التي لحقت بقطاع رئيسي من الاقتصاد بسبب الحرب الروسية.

ومع ذلك، أظهرت البيانات أن صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المُنتهي في 30 يونيو ارتفعت بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات الضخمة التي تمت قبل الحرب في 24 فبراير.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب، حيث تم إغلاق موانئها على البحر الأسود، الذي يمثل الطريق الرئيسي للشحن إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد 65 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بنحو 106 ملايين طن في عام 2021، بسبب خسارة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية، وانخفاض المحصول.