الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سحلها الأهالي| أمن الغربية يضبط سيدة بتهمة محاولة خطف طفل

متهمة
متهمة
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الإثنين، في تخليص سيدة من قبضة الأهالي وضبطها على خلفية اتهامها بخطف أحد الأطفال في مركز زفتي.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالى يفيد بتمكنهم من ضبط سيدة أثناء محاولتها رصد أحد الأطفال وخطفه بشارع جمال عبدالناصر بدائرة قسم شرطة زفتي.

وأفادت التحريات الأمنية بقيام الأهالي بالتعدي على السيدة وضربها بعد شكهم في محاولتها رصد أحد الأطفال بشارع جمال عبدالناصر بمدينة زفتي وخطفه، وتم تسليم للأجهزة الأمنية، وجري اقتيادها إلى ديوان قسم شرطة زفتي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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