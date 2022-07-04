الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«فقر معلوماتي».. «الشيوخ» يرد على تصريحات سياسيين بشأن مهمة الحوار الوطني

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
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قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن التحليل السياسي يجب ألا يكون عفو الخاطر؛ وإنما يجب أن ينبني علـى منهجية محددة المعالم؛ تقوم على الفهم الدقيق لمسار الأحداث والغوص في أعماقها دون الوقوف عند حد المعرفة السطحية؛ سيما وأن الحدث السياسـي قد تنضوي تحت لوائه معان عدة، كما تقوم أيضا على الإلمام بالمعلومات المرتبطة بالحدث؛ بما يكفل البعد عن إطلاق الاتهامات والتحليلات التي لـيس لها ما يساندها من الواقع، حتى لا يتحول التحليل السياسي من أداة للتقيـيم والرصد بهدف حل الإشكاليات السياسية إلى معول للهدم في المجتمع ومؤسسات الدولة. 

وأضاف في بيان صحفي: “ورصدت خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات صادرة عن بعض ممن يطلقون على أنفسهم (مفكرين سياسيين) مفادها أن سبب عدم إسناد مهمة الحوار الوطني إلى مجلس الشيوخ هو عدم ضمه للخبرات والكفاءات القادرة على تولي زمام هذا الحوار”. 

وأكمل: «الحقيقة إن هذه التحليلات والتصريحات ولئن كانت لن تفت في عضد مجلس الشيوخ، إلا أنها كاشفة عما يمكن أن لسميه (بالفقر المعلوماتي) لمطلقي مثل هذه التصريحات والتحلـيلات، والـذين يغيب عنهم أن المجلس يضـم قامـات في شتى المجالات: القانونية، الإعلامية، الصحفية، الاقتصادية.. وغيرها، كما يغيب عنهم أن ٢٥ من تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني هم أعضاء برلمانيون، ومن بينهم الدكتور هاني سري الدين والأستاذ عماد الدين حسين، عضوا مجلس الشيوخ، وليس ذلك فحسب، بل إنه بإمعان النظر في مسألة إسناد مهمة إدارة الحوار الـوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب يبين لنا أنه بمثابة خطوة على طريق تعزيز المشاركة الفعالة لمختلف الـرؤى الوطنية والخبرات الفنية، والاسـتماع لجميـع 
وجهات نظر القوى السياسية دون قصرها على القوى الممثلة بالمجالس النيابية: وتحرير الحوار من الأيدولوجيات الحزبية، بما يضمن التوصل إلى مخرجـات بنـاءة وإيجابية، فضلا عن أن مخرجات الحوار الوطني ستتطلب في أغلب الأحوال تعديلات تشريعية، ستتولى الحكومة دراستها في المقام الأول، وما يتوائم منها مع السياسات العامة للدولة ستحيله إلى مجلس النواب لأعمال شئونه فيها ويتشارك في دراستها مع مجلس الشيوخ، أو مخرجات تتطلب مزيدا من الدراسة فينبري لها مجلس الشيوخ متمترسا خلف خبرات أعضائه: مبتغيا إيجاد الحلول التي تعين الدولة على وضع تلك المخرجات موضع التنفيذ، أي أن مخرجات الحـوار الـوطني مآلها في نهاية المطاف للبرلمان بغرفتيه». 

وتابع: «لذا فنحن نهيب بهؤلاء أن تكون تصريحاتهم متوازنة موضوعية، بعيدة عن إطلاق الاتهامات، والأحرى بهم إمعان النظر فيما تحققه الدولة من إنجازات علـى الأصعدة كافة، لم تكن لتتحقق في مراحل سابقة، من مشروعات عملاقة وبنية تحتية لأفذت في زمن قياسي، وإزالة مناطق عشوائية كانت إربا من سياسات سابقة، كانوا هم أنفسهم من بين صناعها؛ فعلـيهم أن يسعوا نحو تحليل تلك الإنجـازات في محاولـة للتعلم وتصحيح مساراتهم الفكرية. وفقنا الله لما فيه كل تقدم وازدهار لمصرنا الغالية».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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