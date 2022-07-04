العثور على جثة طفل غارق بترعة فى قرية جنزور بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من العثور على طفل مصرعه غرقا بترعة قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع طفل 12 عاما غرقا بترعة قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.