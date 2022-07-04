إصابة طالبة بلدغة عقرب ونقلها إلى المستشفى فى المنوفية

أصيبت طالبة بلدغة عقرب بقرية منشأة جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلها إلى مستشفى أشمون، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد استقبال إشارة من المستشفى العام باستقبال طالبة مصابة بلدغة عقرب مقيمة قرية منشأة جريس، دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين إصابة آ، ع، م 16 عاما بلدغة عقرب، وبسؤال والدها أكد إصابتها في قدمها اليسرى بلدغة عقرب، أثناء تواجدها داخل المنزل، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى لأخذ المصل المخصص، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 8503 إداري مركز أشمون وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.